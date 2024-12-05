عقدت اللجنة الاستشارية لكلية علوم الأرض الاجتماع الأول لها للعام الدراسي الحالي اليوم (الخميس) برئاسة عميد الكلية الدكتور بدر حكمي، وأعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.

وفي بداية الاجتماع رحب العميد بأعضاء اللجنة وضيوف الكلية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص الذين اعتبرهم شركاء في خطط تطوير العملية التعليمية والتدريبية والبحثية في الكلية، متمنياً أن تخرج اللجنة بالتوصيات التي تحقق أهداف وتطلعات الجميع، وتسهم في تقديم أفضل التوصيات، التي من خلالها يتلقى طلاب كلية علوم الأرض أفضل تعليم وتدريب خلال دراستهم في الكلية حتى يتخرجوا ويكونوا هم الرغبة الأولى في التوظيف لدى أرباب العمل.

إثر ذلك ناقش أعضاء اللجنة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض الوضع الحالي للكلية والخطط والبرامج الدراسية، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين الكلية والجهات ذات العلاقة، فيما قدم أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص آراءهم ومقترحاتهم حول المهارات التي يحتاج إليها الطالب في سوق العمل، والبرامج التطويرية التي يمكن تنفيذها لتحقيق الاستدامة المالية للكلية، كما تمت مناقشة الخطط الاستراتيجية للكلية بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال الإسهام في تطوير البرامج الأكاديمية، ومناقشة ربط مخرجات الكلية باحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص. وتحسين أساليب البحث والتطوير، والتعريف بالكوادر الإدارية والأكاديمية المتميزة بالكلية للجهات ذات العلاقة.