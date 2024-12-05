تطرح الكلية التقنية بجدة أكثر من 2500 مقعد لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي في 12 تخصصاً مختلفاً للراغبين في الالتحاق بالكلية للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1446هـ. وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله أن القبول سيتم في مختلف التخصصات والأقسام التدريبية بالكلية، وهي أقسام التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، تقنية المحركات والمركبات، تقنية التبريد وتكييف الهواء، التقنية المدنية والمعمارية، تقنية مدنية، تقنية معمارية، تقنية الأعمال، التقنية المكتبية، تقنية التسويق والابتكار، التقنية المحاسبية، تقنية السياحة والضيافة، وتقنية السفر والسياحة. وأضاف بأن عدد المتدربين الحاليين في الكلية بلغ 7600 متدرب ويتوقع تخرج 800 متدرب بنهاية الفصل التدريبي الأول للعام الحالي.

كما أوضح المهندس حبيب الله أن الكلية تسعى دوماً لرفع طاقتها الاستيعابية بتجهيز المزيد من القاعات والورش لقبول أكبر عدد ممكن من المتقدمين لتتماشى مع الطلب المتزايد من الراغبين في الالتحاق بالكلية وتحقيق الأهداف الواعدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.