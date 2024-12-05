أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد سليمان الراجحي وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع، وذلك ضمن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار «مجتمع معطاء»، الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، ويتزامن مع اليوم العالمي للتطوع. وأوضح الوزير الراجحي، في كلمته أثناء الفعاليات، أن المنجز يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تم تحقيقه قبل حلول عام 2030 بست سنوات. وأكد الوزير الراجحي أن العمل التطوعي اليوم يُعد وسيلةً من وسائل النهوض بالمجتمعات، ورمزًا للتكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع، وينعكس أثره واقعًا إيجابيًا في حياة المجتمع والوطن، وهو ما أكدته بجلاء رؤية المملكة 2030. وقال: بفضل الله ثم بما يشهده العمل التطوعي في بلادنا من دعم غير محدود من قيادتنا، فقد حقق أرقامًا كبيرة خلال 2024م، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بلغ عدد الفرص التطوعية نحو 440 ألف فرصة تطوعية، وبلغ عدد الساعات التطوعية ما يزيد على 59 مليون ساعة تطوعية، بينما بلغ حجم العائد الاقتصادي نتيجة العمل التطوعي 1.2 مليار ريال، إضافة إلى وصول عدد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي إلى 2.1 مليون متطوع، ووصول عدد الجهات المسجلة في المنصة 8397. وبيّن أنه تم تحقيق ما نسبته 11% في مؤشر التطوع الاحترافي في المملكة، مقارنة مع نسبة 5% عالميًّا، مؤكدًا أن العمل التطوعي في المملكة لديه منهجية مؤسسية متكاملة، مستندةً على الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، مشيرًا إلى حرص القيادة على العمل التطوعي بصفته ركنًا أساسيًّا في خريطة التنمية الوطنية.