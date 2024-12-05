عقدت الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا عن بعد على هامش الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

ويأتي الاجتماع لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة «أوبك+»؛ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية. وقررت الدول المجتمعة، إلى جانب القرارات الأخيرة للاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي تم الإعلان عنها في شهر أبريل 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2026.

علاوة على ذلك، اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجيًا، على أساس شهري، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026 لدعم استقرار السوق وفقًا للجدول المرفق. ويمكن تعليق هذه الزيادة الشهرية أو عكسها بناءً على أوضاع السوق.

وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتعاون بين الدول الأعضاء، رحب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة، التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب، لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة لهذه الدول والخاصة بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ شهر يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2024، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026.