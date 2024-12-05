أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، طرح 36 وظيفة أكاديمية بدرجة (معلم ممارس) بقسم اللغة الإنجليزية وترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة الدكتور طفيل اليوسف بأن التقديم على هذه الوظائف سيكون لمدة 5 أيام، اعتبارًا من الساعة (08.30 صباحاً) يوم الأحد بتاريخ 07/06/1446هـ، الموافق 08/12/2024، حتى الساعة 2.30 ظهراً يوم (الخميس) بتاريخ 11/06/1446هـ، الموافق 12/12/2024، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) فقط:

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وذكر الدكتور اليوسف أن «التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، وعلى المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال (منصة جدارات)، كما أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً».

وأضاف الدكتور اليوسف، بأن الشروط العامة للتقديم هي أن: «يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل (جيد جداً) على الأقل بطريقة الدراسة انتظام، مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي، فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل على الأقل جيد جداً أن وجد، وألاّ يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن (جيد جداً) وألاّ يتجاوز العمر وقت التقديم (40) سنة، وأن يقدم على الأقل رسالتي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه في مرحلة الماجستير، وأن يجتاز المتقدم المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على درجة 65 في الآيلتس، أو ما يعادلها في التوفل فأكثر توالياً)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها العمادة، وألا يكون على رأس عمل وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاد الطلب، وأن يكون حاصلاً على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، ويفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريس الجامعي لا تقل عن سنتين، وحاصلاً على شهادة أحد الاختبارات المهنية التخصصية (CELTA/DELTA)، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح».