أعلن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل (صناعة وعزف آلة السمسمية) في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك من خلال ملف ترشيح قادته مصر، وبمشاركة بارزة من المملكة؛ ممثلةً في هيئة التراث، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو.وتُعد (آلة السمسمية) من أبرز عناصر الفنون التقليدية التي تُستخدم في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات بالمناطق الساحلية، مثل: الأعراس، والمهرجانات المحلية، وتُعزف (آلة السمسمية) خلال المناسبات الجماعية، إذ يتجمع الناس للتغني بالألحان التقليدية على أنغام السمسمية التي تروي قصصاً من التراث البحري، والحياة الاجتماعية لتلك المناطق؛ ما يعكس روح الفرح والتلاحم المجتمعي بها، وتُمثّل هذه العروض الموسيقية فرصة للتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مع الحفاظ على الروابط الثقافية بين الأجيال.