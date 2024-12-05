ألزمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المدربين في كافة فروعها، بالدوام، خلال الفترة من الـ19 من ذي الحجة القادم، حتى الأول من محرم للعام القادم 1447هـ.وأوضحت المؤسسة، في تعميم أصدره نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي (اطلعت عليه «عكاظ»)، أنه نظراً لما يرد من استفسارات بشأن موعد بدء إجازة أعضاء هيئة التدريب للعام التدريبي 1446/ ‏‏‏‏1447هـ، فإن إجازة أعضاء هيئة التدريب في المنشآت التدريبية للعام التدريبي تبدأ مع نهاية دوام الخميس الأول من محرم للعام القادم، على أن تكون بداية التمتع بإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام مع نهاية الخميس الثاني من ذي الحجة، والعودة تكون الأحد الموافق الـ19 من الشهر نفسه، إذ سيتم تخصيص الفترة من 19/‏‏‏‏ 12/ ‏‏‏‏1446هـ إلى 1/‏‏‏‏ 1/‏‏‏‏ 1447هـ، لتنفيذ برامج تدريبية تطويرية لأعضاء هيئة التدريب، وسيصدر تعميم تفصيلي في حينه من الإدارة المختصة بآلية حضور تلك البرامج.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قامت بإلغاء إجازة الشتاء للعام التدريبي الحالي من تقويمها الدراسي، التي كانت من 25 شعبان حتى الأول من رمضان، وتقديم نهاية العام الحالي إلى نهاية دوام (الخميس) الموافق للثاني من ذي الحجة للعام الحالي بدلاً من موعده السابق للمتدربين فقط دون أعضاء هيئة التدريب.