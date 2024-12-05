شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمحافظة العلا، أمس، إطلاق مشروع (فيلا الحجر) أحدث مشروعات الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والوكالة الفرنسية لتطوير العلا، وتعدّ أول مؤسسة ثقافية سعودية فرنسية تقام في المملكة، لتعزيز الدبلوماسية الثقافية على نطاق عالمي من خلال التعاون والإبداع المشترك.واستعرض الرئيس الفرنسي، خلال جولة قام بها في (معرض الشراكة السعودية الفرنسية) في قاعة مرايا، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة الوزير المرافق الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي، مجالات الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وفرنسا التي انطلقت في 2018م، لتطوير العلا بصفتها وجهة عالمية مع الالتزام بحماية تراثها الثقافي والتاريخي الغني.وتجول الرئيس ماكرون، في المعرض الذي يضم نماذج ولوحات مصورة من مواقع عدة في العلا، تجسد الشراكات والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة، والفنون، والتنمية الزراعية المستدامة، والتدريب، والتبادل المعرفي، والرياضة، وصناعة الأفلام، والتعاون في مجالات السياحة والضيافة والنقل، وتبادل الخبرات والتدريب في مجالات حفظ المقتنيات الأثرية وإدارتها.واستعرضت الزيارة، العلاقة طويلة الأمد والمتطورة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركائها الفرنسيين، إضافة إلى الطموحات المشتركة التي تشمل التنمية البيئية والتراثية والثقافية والاجتماعية، مع التركيز على مواصلة الالتزام المتبادل بالتطوير المسؤول والمستدام للعُلا.وتضمنت مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين إطلاق برامج تمهيدية لفيلا الحجر خلال عامي 2023 و2024م، بالتعاون مع شركاء فرنسيين ودار الأوبرا الوطنية في باريس، إذ ركزت المرحلة الأولية من البرامج على الشباب ومجتمع العُلا شملت عروضاً سينمائية، وحفلات موسيقية رقمية، وورش عمل إبداعية، إضافة إلى برامج تبادل طلابي وأبحاث أكاديمية.واطلع الرئيس الفرنسي على التقدم، والإنجازات والمعالم البارزة منذ بدء الاتفاق الحكومي في 2018م، من خلال معرض أقيم في قاعة مرايا، مستوحى من المناظر الطبيعية للعُلا.ونوقشت الشراكة الأكاديمية بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وجامعة (باريس 1 بانثيون سوربون)، والاكتشافات الأثرية، وتقدم العمل في بناء منتجع (شرعان) ومركز القمة الدولي، بتصميم من المعماري الفرنسي (جان نوفيل).وزير الثقافة: تعزيز التنمية المستدامةأكد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عمق التعاون الثقافي بين المملكة وفرنسا، مبيناً أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في محافظة العلا تجسّد قدرة التعاون الثقافي الدولي بين الأصدقاء على فتح مساحات أرحب للإبداع الثقافي؛ باعتبار الثقافة مساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.وأشار وزير الثقافة، إلى أن مشروع مؤسسة (فيلا الحِجر) من شأنه تحويل العلا إلى منصة عالمية للإبداع والحوار الثقافي، بما يعزز الحفاظ على التراث الإنساني، ويفتح للعالم منافذ جديدة للإبداع الثقافي.أكبر متحف عالميأكدت الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية للعُلا عبير العقل، أهمية العلاقة التي تربط الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا، التي تمثّل حجر الزاوية في تجديد العُلا، وتحويلها إلى أكبر متحف حي في العالم.من جانبه، أفاد رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا جين إيف لوريان، بأن الزيارة الرسمية للرئيس إيمانويل ماكرون إلى العلا، تشكّل خطوة مهمة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فرنسا والمملكة.