أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل أحمد الجبير، في الجلسة الوزارية الحوارية، تأثير تدهور الأراضي والجفاف على الهجرة القسرية، والأمن والازدهار، على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض، التزام المملكة بمعالجة تدهور الأراضي. موضحًا أن تدهور الأراضي لا يقتصر فقط على التصحر والمناطق القاحلة، وإنما يعتبر تحدياً عالمياً يؤثر على كل إنسان، وتهديداً أمنياً من تداعياته تدني الأمن الغذائي والهجرة ونشوء النزاعات.كما شدد على أهمية تكاتف الجهود لمعالجة هذا التدهور، مشيراً إلى أن المملكة تتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي من أجل كوكب أفضل.ولفت الجبير إلى أنه يتدهور عالمياً نحو 100 مليون هكتار من الأراضي سنوياً، وأن المستهدف هو استصلاح 50% من الأراضي المتدهورة بحلول 2040م.