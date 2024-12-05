كشفت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2024 في السعودية.ووفقًا لنتائج النشرة، فإن 100% من السعوديين لديهم تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية، وإن نسبة التغطية لكافة سكان المملكة كانت 95.9%، فيما كان 1.9 معدل زيارات سكان المملكة لمقدم الرعاية الصحية خلال الأشهر الـ12 الماضية. وبينت النتائج، أن نسبة 13.1% من السكان حصلوا على استشارة طبية من طبيب الأسنان خلال الـ12 شهراً الماضية، وأن 55.6% من السكان قيموا تجربة زيارتهم الأخيرة لطبيب الأسنان بتقييم ممتاز.وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024، أن 94.8% من سكان المملكة البالغين (ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر) لديهم تغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواءً كانت هذه التغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص. وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024، أن 96.1% من الأطفال الذين أعمارهم (أقل من 15 سنة) لديهم تغطية لنفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواءً كانت هذه التغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص.وأفادت نتائج النشرة، أن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ12 الماضية لدى سكان المملكة البالغين (15 سنة فأكثر) بلغ 1.9، وكان أعلى عند السعوديين، إذ بلغ 2.6، بينما كان عند غير السعوديين 1.2، كما أنه كان أعلى عند الإناث، إذ بلغ 2.5، في حين كان عند الذكور 1.6.كما أفادت نتائج النشرة، أن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ12 الماضية بين الأطفال والمراهقين بلغ 2، وكان أعلى عند السعوديين، إذ بلغ 2، بينما كان 1.6 عند غير السعوديين.وبينت نتائج النشرة، أن 13.1% من السكان حصلوا على استشارة طبية من طبيب أسنان خلال الـ12 شهراً الماضية، وكانت النسبة أعلى عند الإناث، إذ بلغت 17.2%، بينما بلغت النسبة عند الذكور 10.7%.وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024، أن 55.6% من السكان كان تقييمهم لزيارتهم الأخيرة لطبيب الأسنان ممتازة، بينما 30.4% قيموا تجربة زيارتهم بجيدة.وبيّنت نتائج النشرة، أن 24.3% من البالغين (15 سنة فأكثر) وصلوا إلى الملف الطبي الإلكتروني عبر الإنترنت، و20.5% استخدموا الإنترنت للحصول على معلومات متعلقة بالصحة مثل: الإصابة، والمرض، والتغذية، وتحسين الصحة، إلخ، و4.5% استخدموا خدمة الاستشارات عن بعد للتشاور مع مقدم الرعاية الصحية.