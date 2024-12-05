أعلنت الهيئة العامة للنقل، تسجيل أنظمة الرصد الآلي 11,107 مخالفات. وفي قطاع النقل البحري تم رصد 65 مخالفة، إلى جانب 25 ملاحظة على أنشطة النقل السككي.فيما تم تنفيذ حملات رقابية ميدانية واسعة النطاق خلال نوفمبر 2024، عبر الإدارة العامة للرقابة والامتثال بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ أسفرت الحملات عن إجراء 309,871 عملية فحص شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي.وفي جانب قطاع النقل البري، تم تنفيذ 295,864 عملية فحص لمركبات النقل داخل المملكة، إضافة إلى 2,402 عملية فحص للمركبات الأجنبية، إلى جانب 3,375 زيارة ميدانية لمنشآت النقل البري، و8,272 عملية فحص رقابية في النقل البحري، في حين تم تنفيذ 8 زيارات ميدانية على محطات القطار في مدن رئيسة، تشمل الرياض والمجمعة والقصيم، إضافة إلى محطات القطارات في الدمام والهفوف وبقيق وحائل.وسجَّلت الحملات الرقابية 26,869 مخالفة ميدانية في أنشطة النقل البري، وأوضحت الهيئة، أن نسبة الامتثال لأنظمة النقل البري بلغت 94% خلال الشهر، بينما سجل قطاع النقل البحري نسبة امتثال وصلت إلى 99%، وشملت أبرز المخالفات في النقل البري تشغيل سائقين دون الحصول على بطاقات مهنية، وعدم وجود وثائق نقل للبضائع، وتشغيل مركبات دون بطاقات تشغيل أو بأخرى ملغاة، وتشغيل شاحنات غير مسجلة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، فضلاً عن التعاقد مع ناقلين غير مصرح لهم.وأشارت الهيئة، إلى أن نشاط نقل البضائع كان الأكثر تسجيلاً للمخالفات، ثم النقل المتخصص، والأجرة العامة، وأجرة المطار، فيما سجلت منطقة الرياض أعلى نسبة مخالفات بـ11,092 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ10,727 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ4,992 مخالفة، وأخيراً المدينة المنورة بـ2,980 مخالفة.