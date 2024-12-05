تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الأحد القادم، بتخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من متدربيها في برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية لعام 2024م، وذلك في رحاب استاد الأول بارك.وقال وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد الجلاجل: «بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة من خادم الحرمين، نشهد إنجازات تاريخية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بالقطاع الصحي، إذ نفتخر هذا العام بتخريج أكبر دفعة في تاريخ البورد السعودي، تضم أكثر من 13,000 خريج من 170 تخصصاً، يمثلون 21 جنسية، وهذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة التي أسهمت في تأهيل كوادر مميزة قادرة على دعم التحول الصحي الشامل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة كنموذج عالمي في جودة التعليم الصحي».من جانبه، أعرب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس إبراهيم الشمسان، عن اعتزاز الهيئة بتخريج الكفاءات الوطنية والدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُجسّد رؤية القيادة في الارتقاء بمستوى القطاع الصحي.وأوضح أن عدد خريجي برامج البورد السعودي لهذا العام بلغ 5,125 خريجاً وخريجة، تلقوا تدريبهم في بيئة تعليمية صُممت وفق أعلى معايير التعليم الصحي في أكثر من 170 تخصصاً صحيّاً، شملت: 3,475 خريجاً من برامج الاختصاص، و475 خريجاً من برامج الدبلوم، و1,165 خريجاً من برامج الزمالة. وأضاف أن الأكاديمية الصحية أسهمت في تأهيل 8,088 خريجاً وخريجة، تلقوا تدريبهم في ثمانية تخصصات نوعية؛ ليشكلوا إضافة قيّمة للممارسين الصحيين في المرافق الصحية، مؤهلين بالمعرفة والخبرة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.وأشار الشمسان إلى أن برامج البورد السعودي حظي باهتمام دولي، إذ بلغ عدد الخريجين الدوليين لهذا العام 147 خريجاً يمثلون 21 دولة، ما يعكس البُعد العالمي لهذه البرامج ودورها في تعزيز الكفاءات الصحية على المستويين المحلي والدولي.