رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة اليوم، حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة للعام الدراسي 1446هـ.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد القحيز.

وفور وصول وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة رحَّب فيها بوزير الدفاع، وعبر عن احتفائهم في الكلية بتخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة بعد إتمامهم التأهيل العسكري الذي حازوا خلاله المهارات التي تؤهلهم أن يعملوا في القوات المسلحة، ويكونوا مواكبين للتطور الذي تشهده وزارة الدفاع وجاهزين لمشاركة زملائهم في ميادين العز والشرف.

تلت ذلك كلمة الخريجين ألقاها الخريج محمد بن عبدالرحمن الجاسر، عبَّر فيها عن تشرفه أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه الخريجين بالوقوف أمام وزير الدفاع، وعن عظيم تقديرهم وامتنانهم لرعايته الكريمة حفل تخرجهم، مؤكداً جاهزيتهم واستعدادهم لحماية أمن الوطن ومقدساته تحت راية التوحيد وفي ظل القيادة.

عقب ذلك جرى العرض العسكري، ثم أدى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج، وكرَّم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، ثم التقطت الصورة التذكارية مع الخريجين، وخُتم الحفل بعزف السلام الملكي.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأولياء أمور الخريجين.