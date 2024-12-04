غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، العلا اليوم، بعد زيارته لعدد من المعالم والمواقع التاريخية التي تزخر بها المحافظة، واستعراضه مجالات التعاون والشراكات الإستراتيجية بين المملكة وفرنسا في عدد من المجالات، وذلك في ختام زيارة فخامته للمملكة التي استمرت ثلاثة أيام.

وكان في وداعه بمطار العلا الدولي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.