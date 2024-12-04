أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب معايير التقويم المدرسي لمدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وكذلك معايير التقويم المدرسي لمدارس التربية الخاصة.

ويعد التقويم المدرسي, عمليات منهجية لتقويم أداء مدارس التعليم العام بناءً على معايير دقيقة وقابلة للقياس باستخدام أدوات تقويم متنوعة؛ وينتج عنها تقارير وبيانات تدعم وتمكن المدارس من تحسين أدائها وتجويد مخرجاتها وعمليات التعليم والتعلّم فيها.

وتنفذ الهيئة معايير التقويم المدرسي المعتمدة لديها، وعددها (11) معياراً في مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، و (10) معايير في مدارس التربية الخاصة، موزعة على (4) مجالات، وهي: الإدارة (القيادة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية).

كما يعدُ التقويم المدرسي من الأدوات الفاعلة لضمان وضبط جودة التعليم العام، وتحسين جودة الأداء والمخرجات؛ التي تعمل عليها الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وللاطلاع على معايير التقويم: https://etec.gov.sa/ar/service/school/servicedocuments.