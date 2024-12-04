أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف. كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.