قام وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اليوم (الأربعاء)، بزيارة لمحمية الملك خالد الملكية حيث كان في استقباله، الرئيس التنفيذي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المحمية.

واطلع خلال الزيارة على جهود الهيئة في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وآخر ما تم إنجازه داخل محمية الملك خالد الملكية.

ودشّن الأمير تركي بن محمد، العديد من المشروعات داخل المحمية وعلى رأسها موسم العرمة للسياحة البيئية بنسخته الرابعة، والمشتل المركزي الذي يُعدّ داعما للحفاظ على النظم البيئية وتعزيز تنمية الغطاء النباتي.

بعد ذلك اطلع على مسار العرمة للدراجات الهوائية في محمية الملك خالد الملكية بطول 13 كيلومتر، الذي يشكل جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز السياحة البيئية ورياضات الهواء الطلق مما يسهم في تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع.

وأطلق الأمير تركي بن محمد، الموقع الإلكتروني للهيئة بنسخته الجديدة الذي يحتوي على معلومات توعوية وتعريفية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة شملت المرصد البيئي لإدارة البيانات الجيومكانية وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومعلومات بيئية متكاملة.

بعد ذلك ترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، حيث جرى استعراض ومناقشة عددٍ من الأعمال المدرجة على جدول الاجتماع، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيالها.