وسط مخاوف من انهيار هدنة لبنان على خلفية تعدد الانتهاكات الإسرائيلية، خيّم التوتر على الحدود الجنوبية بعد وقوع عشرات الخروقات، فيما واصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب مع بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى التي دخلها.ويترقب اللبنانيون الاجتماع الأول للجنة مراقبة وقف إطلاق النار، الجمعة القادم، في مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة؛ بقيادة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز وممثل الجيش اللبناني العميد ادغار لاوندس، وممثل الجانب الفرنسي الجنرال غيوم بونشان.وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الفريق الذي يقود آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان سيعمل بكامل طاقته في الأيام القادمة.فيما أفاد مسؤول لبناني كبير بأن الجيش اللبناني لم ينتشر بعد بشكل كامل في جنوب لبنان لفرض الاتفاق.من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 4047 شخصا وإصابة 16638 آخرين. وأكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية انتظام رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية حتى يوم 15 من الشهر الجاري.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حمية قوله بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إن كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من بيروت وإليها.وأضاف أنه حتى منتصف الشهر الجاري ستكون معظم رحلات الشركات العربية والأجنبية منتظمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، لافتا إلى أن المرافئ البحرية تعمل على قدم وساق خلال الحرب وبعدها، وما زلنا نعمل على القاعدة ذاتها وهي توفير الخدمة السريعة لكل التجار على مساحة الوطن.وأكد حمية أن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول لوقف العدوان على لبنان بفتح كل الطرقات والورش وما زالت تعمل في بعض المناطق، خصوصا في النبطية ومحافظة الجنوب، ولفت إلى بدء العمل في منطقة الضاحية الجنوبية ومحافظة بعلبك-الهرمل والبقاع الغربي منذ الأربعاء الماضي. وأكد أن كل طرق لبنان تقريبا باتت سالكة.