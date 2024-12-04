أصدر مجلس الشورى، قراراً طالب فيه صندوق التنمية العقارية بالتوسع في برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري.ودعا المجلس، في جلسته العادية الـ12 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، الصندوق إلى تقديم الحلول المناسبة، لتطوير منتج البناء الذاتي لتحقيق مستهدفاته، والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة - بدراسة إعادة جدولة القروض العقارية عقب إحالة المقترض للتقاعد وفقاً لراتبه التقاعدي، والتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتشجيع اعتماد أساليب البناء الحديثة.وأصدر المجلس، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ، دعا فيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى وضع خطة شاملة؛ لتعزيز التعاون مع الجامعات المحلية والإقليمية، وزيادة كفاءة الشراكات الدولية القائمة، وإلى تعزيز حضورها الدولي في مجال التعليم المفتوح، من خلال التوسع في تقديم برامج تعليمية رقمية تعتمد على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز تمويل الأنشطة البحثية لتحقيق طموحات أعلى في مجال تسويق براءات الاختراع، وتحويلها إلى منتجات تجارية.وأصدر المجلس، قراراً دعا فيه جامعة الملك خالد، إلى تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها، بما يحقق استدامتها المالية ويدعم تطلعاتها المستقبلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم جهودها في تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بالجامعة، وتسويق براءات الاختراع تجارياً.وناقش المجلس، التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، الصندوق بدراسة أسباب عدم تقدم منشآت تدريب القوى الوطنية بطلب التمويل وكذلك المشورة الفنية والإدارية من الصندوق، ودعا عضو المجلس الدكتور راشد الشريف، الصندوق إلى بذل الجهود لتبني حلول إدارية فعالة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الصندوق.وناقش المجلس، التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1444/‏‏ 1445هـ، وتساءلت عضو المجلس الدكتورة بشرى الحماد، عن المنشآت العاملة في القطاع الثقافي التي استفادت من برنامج الضمانات الذي هو أحد برامج صندوق التنمية الثقافي.طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تكثيف الجهود لتمكين التوظيف المستدام للشباب السعودي من الجنسين خصوصاً في المهن الحرجة لتقليل الانكشاف المهني والحد منه.وعدّ النجار، في مداخلته على تقرير صندوق تنمية الموارد البشريّة، مشكلة البطالة هاجساً بالغ الأهمية على المستوى العالمي والمحلي، باعتبارها ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع، لافتاً إلى أنّ هيئة الإحصاء أكدت عبر نشرة سوق العمل للربع الثاني من 2024، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 3.3% في الربع الثاني من 2024، ما يعني اقتراب هذه المعدلات من المعدلات الطبيعية للبطالة، التي تستهدفها رؤية 2030 ما بين 7.00% إلى 4.00%. وثمّن النجار، دور صندوق تنمية الموارد البشرية، في الانخفاض من خلال العمل على استراتيجيته الجديدة (الإستراتيجية القطاعية) ومبادراتها التطويرية المواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، والموائمة مع أهداف صندوق التنمية الوطني بزيادة معدلات التوظيف للسعوديين، وتطوير القطاع الخاص خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحسين إنتاجية الاقتصاد السعودي، وتبني الصندوق بناء وتوفير الشراكات الاستراتيجية الفاعلة والمستدامة مع جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.ولفت إلى أن توصية التوطين وإحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة عامة وغير استراتيجية، ولا تتناول المشكلة الفعلية التي تحتاج إلى حل في موضوع الإحلال أو التوطين، كون من الأهداف تمكين استدامة التوظيف في القطاع الخاص لفئات المستفيدين عالية المخاطر، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد قيام الصندوق بدعم الإحلال والتوطين في قطاعات طبيعة العمل فيها (محطة مؤقتة) للباحثين عن العمل من الشباب السعودي (من الجنسين) مثل مهنة بائع أو كاشير أو عامل في مطعم أو مقهى... ونحو ذلك، فيما تغيب استراتيجية التمكين من الوظائف المستدامة، أو المهن الحرجة (كالتمريض، التي يبلغ عدد غير السعوديين فيها أكثر من 70%).طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي، صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير مبادرات وبرامج للرفع من كفاءة منشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتطوير الآليات الفعالة لإتاحة بيانات مرصد سوق العمل للمستفيدين بما يدعم صناعة القرار.فيما ذهب عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، إلى أن صياغة الأهداف الإستراتيجية التي أوردها الصندوق في تقريره جعلها غير واضحة، ورأى أنها صيغت بطريقة أدبيّة ولغة شاعرية لا تتناسب مع صياغة الأهداف التي يُفترض أن تكون واضحة ومباشرة ومفهومة، ما يمكّن منسوبي الجهة المستهدفة أنفسهم فهمها والعمل على تحقيقها، ويمكّن الآخرين من فهمها وقياس مؤشرات ما تحقق منها، واقترح الحازمي على اللجنة الشورية مناقشة الصندوق في ذلك، وطلب إعادة صياغة الأهداف الإستراتيجية بصورة أكثر وضوحاً وقابلية للفهم والقياس.النجار: مكّنوا الشباب من المهن الحرجة لتقليل الانكشافالمالكي لـ«الصندوق الثقافي»: فعّلوا ورش العمل وعرفوا بخدماتكمطالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي، صندوق التنمية الثقافي بإقامة ورش عمل في جميع مناطق المملكة في ظل ما تزخر به المناطق من المقومات الثقافية وفقاً لمقوماتها وميزها النسبية، ودعا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لدعوة جميع المستفيدين في تلك المناطق لحضور هذه الورش؛ للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه والقطاعات الثقافية الـ16 التي يدعمها.شوريون لصندوق الموارد: أهدافكم الإستراتيجية غير واضحة