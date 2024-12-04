التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومجموعة من كبار رؤساء الشركات الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لمكافحة التصحر، وتبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة، وتعزيز البحث والتطوير لمواجهة التحديات المائية وضمان استدامة مصادر المياه، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات الاقتصادية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، والوفد الرسمي للرئيس الفرنسي.