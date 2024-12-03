تعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها بالعاصمة تونس غداً، المؤتمر الـ48 لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة مديري الأمن في مختلف الدول العربية فضلاً عن ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية، واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال 2024، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024، كما سيستعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.