رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال، بحضور عدد من رواد العمل الاقتصادي في المنطقة وممثلي الشركات والهيئات والقنصليات العربية والأجنبية، وكبار ممُثلي المؤسسات الرسمية الحكومية، بمركز شركة معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو).

وكرّم أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين الرئيسيين للحفل، وداعمي مجلة الاقتصاد، وتجوّل داخل القاعة للتواصل والالتقاء بالحضور، وتجاذب الأحاديث الودية مع رجال الأعمال في جو يسوده الود والتفاؤل.

وثمَّن رئيس مجلس إدارة «غرفة الشرقية» بدر الرزيزاء، رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية حفل الاستقبال، مؤكداً اهتمامه بدعم قطاع الأعمال في المنطقة وتحفيزه للقيام بمهماته وسط ما تشهده المملكة والمنطقة من نهضة تنموية شاملة، إضافة إلى أنها تضاعف من إسهامات «الغرفة» في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها البلاد.

وبيّن أن الحفل شكّل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والأحاديث والنقاشات في موضوعات متعددة تهم الوسط الاقتصادي، وتعزز من دور «الغرفة» بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في إنماء الوطن والإسهام في ازدهاره، لافتاً إلى أن الحفل كان بمثابة منبر للتواصل وجسر لتقوية الروابط بين رجال أعمال المنطقة الشرقية، وله أهمية خاصة بما يمثله من مُلتقى يُقام كل عام لتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال مع كبار مسؤولي ومديري الجهات والأجهزة الحكومية ومسؤولي قطاع الأعمال في المنطقة.

ويُعد الحفل الذي تحرص «الغرفة» على تنظيمه كل عام بصفتها منصة للتواصل والتفاعل بين رواد العمل الاقتصادي كافة في المنطقة، أحد أهم الأنشطة التي تنظمها «غرفة الشرقية»، لما يحققه من أهداف أبرزها تعميق العلاقات بين مشتركي «الغرفة» بعضهم بعضاً وأيضاً بين قطاع الأعمال والقطاعات الرسمية في الدولة.