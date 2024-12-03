اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم برنامج «شهر اللغة العربية في مملكة تايلند»، الذي نظّمه في المدة من 4 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، في مدينتَي: (بانكوك، وهات ياي)، وهو برنامج علمي يضم مجموعة من البرامج والأنشطة العلمية التي تُقام مع عدة جهات تعليمية؛ لتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، وتحسين أداء معلميها، وتعزيز حضورها، بالتعاون مع جامعتي كروك والأمير سونكلا (ولاية فطاني).

وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي إلى أن المجمع يتشرف بما يجده من الدعم الدائم من وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان لعموم برامجه وأنشطته، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتخلل البرنامج تنظيم عدد من الأنشطة، أبرزها: (ندوة علمية عن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها)، تناولت أربعة محاور رئيسية: (جهود المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وواقع مؤسسات تعليم اللغة العربية ومناهجها في مملكة تايلند، والتحديات التي تواجه معلِّمي ومتعلِّمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في مملكة تايلند، إضافة إلى الازدواجية اللغوية وتحديات مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها).

كما تضمَّنت الفعاليات حلقتَي نقاش عن استخدام التقنية في تعليم اللغة العربية، وتحديد أفضل الأدوات والتطبيقات المتاحة، وأهم الاختبارات المستخدمة، وكيفية تقييم معلمي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلى جانب دورتين تعريفيتين عن: (اختبار همزة) وقناة اليوتيوب (العربية للعالم)، قُدمت في كلتا الجامعتين، ركزت الدورة الأولى على التعريف بـ(اختبار همزة) وإجراءاته والتجهيز له، فيما تناولت الثانية قناة اليوتيوب (العربية للعالم) ومهاراتها المستهدفة.

وفي سياق التدريب، عُقدت دورتان لتطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في استراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة، وأربع دورات تدريبية لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، إضافة إلى إقامة مسابقة علمية في (الإلقاء) باللغة العربية للناطقين بغيرها، شارك فيها متسابقون من مختلف الجامعات التايلندية؛ حيث كُرِّم الفائزون فيها بعد تحكيم دقيق؛ لضمان نزاهة النتائج وشفافيتها. وشمل البرنامج أيضاً عقد اختبار الكفايات اللغوية للأغراض الأكاديمية المعروف بـ(اختبار همزة)؛ بهدف تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم انتشارها واستخدامها، وتكريم المتميزين فيها.

ويهدف المجمع من خلال هذا البرنامج إلى التعريف بأنشطته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإبراز جهود المملكة في خدمة العربية وعلومها في أنحاء العالم، والعمل المباشر على تدريب المعلِّمين ورفع كفاياتهم التدريسيَّة، وتحقيق التقدُّم في نواتج تعلُّم اللغة العربية لدى المتعلمين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع (برامج علمية حول تعليم اللغة العربية)، الذي يشرف عليه وينظِّمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وقد نُفِّذت منه نسخ في عدة دول، من بينها: جمهورية أوزبكستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الفدرالية، وجمهورية فرنسا، فيما يواصل المجمع توسيع أنشطته اللغوية والثقافية على المستوى الدَّوْلي.

يُذكر أن تنفيذ برنامج (شهر اللغة العربية في مملكة تايلند) يؤكّد الدور الاستراتيجي للمجمع في دعمه المشاريع والمبادرات المتعلقة باللغة العربية، وتعليمها للناطقين بغيرها، وتعزيز التعاون بينه وبين الجهات المهتمة بتعليمها للناطقين بغيرها في أنحاء العالم، وتعزيز رسالته في استثمار فرص خدمتها، والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقاً وكتابة، وتعزيز مكانتها عالميّاً، ورفع مستوى الوعي بها، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.