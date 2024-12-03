أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن حجاب الحازمي أن صياغة الأهداف الاستراتيجية لصندوق تنمية الموارد البشرية - التي أوردها الصندوق في تقريره وتمت مناقشتها في المجلس اليوم - جعلتها غير واضحة.

ورأى الدكتور الحازمي أنها صيغت بطريقة أدبيّة ولغة شاعرية لا تتناسب مع صياغة الأهداف التي يُفترض أن تكون واضحة ومباشرة ومفهومة؛ ليمكن لمنسوبي الجهة المستهدفة أنفسهم فهمها والعمل على تحقيقها، ويمكن للآخرين فهمها وقياس مؤشرات ما تحقق منها.

واقترح الحازمي على اللجنة الشورية مناقشة الصندوق في ذلك، وطلب إعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية بصورة أكثر وضوحاً وقابلية للفهم والقياس.