أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع «مؤسسة ريالي الأهلية غير الربحية»، أسماء الفائزين في مسابقة «ريالي» للوعي المالي والادخار للعام السابق 1445هـ. وتم اختيار الفائزين من بين آلاف المشاركين من منسقين ومنسقات، سفراء وسفيرات، وطلاب وطالبات من مختلف مراحل التعليم العام في المملكة.

ويهدف برنامج «ريالي» إلى تعزيز الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي المستقبلي. وقد نجح البرنامج في غرس ثقافة الادخار والاستثمار بين الطلاب، ما ساهم في بناء جيل واعٍ بأهمية المال وإدارته بشكل سليم.

وفي إطار هذا النجاح، تسعى «مؤسسة ريالي» بالشراكة مع وزارة التعليم إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال نشر الثقافة المالية وزيادة الوعي المالي بين المجتمع، حيث تستهدف المؤسسة تدريب وتثقيف أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز وتنمية مهارات المعرفة المالية لدى المجتمع الطلابي، سعياً لتحقيق رسالتها: «نحو مجتمع قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة».

وقد حققت المسابقة العديد من الإنجازات في العام الماضي، حيث شارك 11,844سفيراً وسفيرة في البرنامج، وقدم الطلاب 15,000 مشروع طلابي في المنافسة. كما بلغ إجمالي عدد المشاركين من الطلاب والطالبات 416,659 مشاركاً، ما يعكس نجاح البرنامج في جذب شريحة واسعة من المجتمع الطلابي.

وهنأت وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للتعليم العام الفائزين في المسابقة، الذين بلغ عددهم 269 فائزاً، مشيدةً بجهودهم في المشاركة وتحقيق نتائج متميزة. وأهمية هذه البرامج في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بما يساهم في إعداد جيل قادر ومميز في إدارة شؤونه المالية.

وفي الختام، قدمت وزارة التعليم و«مؤسسة ريالي» الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة للبرنامج، التي ساهمت في نجاحه وتحقيق أهدافه، مشيدةً بتعاونها المستمر في دعم هذه المبادرات التي تساهم في بناء مجتمع مالي واعٍ.