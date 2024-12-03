استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض اليوم، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية جنوب أفريقيا أنجي موتشيكجا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، واستعراض تطورات الأوضاع بالمنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا المكلف العقيد الركن عبدالعزيز بن محمد الطريفي.

كما حضره من الجانب الجنوب أفريقي قائد قوات الدفاع الوطني الفريق الأول رودزاني مافوانيا، وعدد من المسؤولين.