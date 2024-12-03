استقبل رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا دولة أويون إردين لوفسانامسراي، في مقر إقامته بالرياض اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وذلك على هامش زيارة دولته للمملكة للمشاركة في قمة المياه الواحدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية غير المقيم لدى جمهورية منغوليا عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم.