دشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، مبادرة «صناعيو المستقبل» في نسختها الثالثة التي تنظمها جمعية المبادرات المتميزة بمبادرتها التعليمية الأولى على مستوى المملكة في مجال الصناعة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غسان السليمان، ومساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني, وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات التعليم بجدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

وشاهد والحضور خلال حفل أقيم بهذه المناسبة عرضًا مرئيًا عن شركاء نجاح المبادرة تضمن الجهود التي بذلتها المصانع والشركات في سبيل إنجاح المبادرة، التي تهدف إلى بناء الشغف في المجال الصناعي لدى الطلاب والطالبات، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في القطاع الصناعي، وتعريف الطلبة بالقوى الصناعية وأهميتها، بعدها شاهد الحضور أوبريتًا طلابيًا بعنوان «وطن يصنع».

وفي ختام الحفل كرّم محافظ جدة 21 طالبًا من الفائزين بجائزة مبادرة «صناعيو المستقبل» في نسختها الثانية.