أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالمحسن بن مشاري آل سعود -رحمها الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالمحسن بن مشاري، والأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالمحسن بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير نواف بن سعود بن مشاري.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.