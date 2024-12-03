نفى المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي، إذ أكد في تصريح صحفي أن التحالف يتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين واستعادة جثامين المقاتلين كملف إنساني بحت يجب عدم تسييسه من جميع الأطراف مراعاة لقيم الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ الإنسانية والأعراف الثقافية والاجتماعية، وما جاء في تصريح القيادي الحوثي وتداولته بعض المواقع التابعة للحوثيين بشأن تسليم جثمان شقيقه غير دقيق ويفتقر للمصداقية.

وأكد العميد المالكي أن عملية استعادة وتسليم الجثامين تمت في شهر يونيو 2023م، ومن خلالها تمت استعادة جثامين (9) من شهداء القوات السعودية و(20) من شهداء الجيش اليمني وكذلك إعادة وتسليم جثامين (57) من المقاتلين الحوثيين الذين قتلوا على الحدود.

كما أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن مثل هذه التصريحات مضللة، ولربما تم الإعلان عنها لأسباب داخلية تخص الحوثيين، مع العلم أن الاسم الوارد في التصريح لم يكن ضمن الأسماء المقدمة خلال مفاوضات استعادة الجثامين، ولا يستبعد أن يكون هذا الاسم ضمن قتلى الصراعات الإقليمية.