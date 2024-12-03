أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات من ذوي الإعاقة الملتحقين بالبرامج التدريبية حاليا في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية يبلغ 691 متدربا ومتدربة.

وأكد المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي أنه خلال العام الماضي 1445هـ بلغ عدد الخريجين من ذوي الإعاقة 355 خريجا وخريجة، موضحا أن المؤسسة تعمل على التوسع في تقديم البرامج التدريبية لذوي الإعاقة بالكليات والمعاهد بما يتلاءم مع طبيعة ومستوى الإعاقة؛ وذلك بهدف إكسابهم المهارات التقنية والمهنية.

وأشار العتيبي إلى أن جهود المؤسسة تتنوع في هذا الجانب بدءا من استحداث إدارة تُعنى بالمتدربين من فئة ذوي الإعاقة وبالبرامج التدريبية المقدمة لهم وهي إدارة التقنية الخاصة، إلى جانب تصميم برامج تدريبية في قسم التقنية الخاصة في عدة تخصصات من أبرزها: التطبيقات المكتبية، وصيانة الحاسب الآلي للمعاقين سمعيا، وذلك لخدمة المتدربين الصم وضعاف السمع في 5 كليات تقنية، بمشاركة مترجمي لغة الإشارة، إضافةً إلى إتاحة فرصة التحاق المتدربين والمتدربات من أنواع الإعاقات الأخرى بجميع برامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بما يتناسب ونوع الإعاقة.

وأضاف بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستهدف تطوير البرامج التدريبية المقدمة لذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك من خلال بحث ودراسة وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.