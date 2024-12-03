تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عنه، يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الملتقى العلمي الـ24 لأبحاث الحج والعمرة والزّيارة، الذي تنظمه جامعة أم القُرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2024م، في مقر جامعة أم القرى بالعابدية، تحت شعار «التميّز في النقل وإدارة الحشود».وأكّد رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، أهميّة الملتقى من خلال عرض النتاج العلمي والفكري لإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، لا سيما مجال النقل وإدارة الحشود.وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة بالجامعة الدكتور عدنان الشهراني، أن الملتقى يتضمن مجموعة من المحاور التي تناقش التخطيط الإستراتيجي في إدارة الأنظمة والمرافق التي تضمن تدفُّق الحركة المرورية والأفراد بشكل فعال وآمن للإسهام في تحسين الكفاءة، وتقليل الازدحام، إضافة إلى تسليط الضوء على النظم والتقنيات الحديثة في النقل وإدارة الحشود، وكيفية تخطيط وتنفيذ العمليات المتعلقة بالحركة والتنقل؛ مما يسهم في تحسين إدارتها وتنظيمها لرفع الكفاءة والسلامة وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.وتستعرض محاور الملتقى، تعزيز الصحة والسلامة في إدارة الحشود بما يضمن التخطيط الدقيق والتنفيذ السليم لحماية الأشخاص من المخاطر الصحية والجسدية والأمنية، والممارسات المستدامة في المجال؛ مما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات النقل وإدارة الحشود الحالية، وضمان الحفاظ على الموارد والبيئة للأجيال القادمة.ويشتمل الملتقى على معرض، وملصقات علمية ثرية بأبحاث مقدمة من باحثي وباحثات الجامعات السعودية في مجال النقل وإدارة الحشود.