يستضيف مركز السكري في جدة، يومي (الأربعاء والخميس)، مؤتمر المستجدات في داء السكري 2024 بحضور عدد من الأطباء المختصين.وأوضح مدير مركز السكر والغدد الصماء في جدة الدكتور سعيد يولداش لـ «عكاظ»، أن الهدف من المؤتمر، هو توفير منصة تجمع بين المتخصصين في المجال الصحي والطبي لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة آخر التطورات والأبحاث العلمية، وتعزيز التعاون بين المختصين لتحسين الرعاية. موضحا أن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة مجموعة من الأطباء المتخصصين في أمراض السكر والغدد الصماء، وأطباء طب الأسرة، وأخصائيي التغذية والتثقيف، وهيئة التمريض، وأن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في مشاركة الأبحاث والابتكارات وعرض الدراسات والأبحاث الجديدة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين تشخيص داء السكر والعلاج، والتعليم الطبي المستمر وتوفير فرص لتطوير المهارات والمعرفة من خلال محاضرات وورش عمل متخصصة، وبناء الشبكات المهنية وتعزيز العلاقات بين الأطباء والخبراء في المجال الطبي لتبادل الأفكار والخبرات، وإنشاء دلائل إرشادية وتمكين الأطباء والمتخصصين من الحصول على ساعات التعليم المستمر اللازمة لتجديد تراخيصهم المهنية، وتعزيز التعاون، وتوطيد الشراكات بين المؤسسات الطبية والأكاديمية وزيادة الوعي الصحي، وتسليط الضوء على قضايا صحية معينة لزيادة الوعي العام والمجتمعي حولها، وتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تعزيز التقدم العلمي والتعاون الدولي في المجال الطبي. وأوضح الدكتور يولداش، أن الإحصاءات الحديثة للمصابين بمرض السكري تشير إلى أن نسبة انتشاره تصل إلى 17.9% من البالغين، وأن المملكة مصنفة ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في معدلات الإصابة، مع وجود أكثر من 3.8 مليون مصاب.مشيراً إلى أن من بين العوامل المساهمة للإصابة بمرض السكري هي السمنة وزيادة الوزن التي تؤثر بشكل كبير، إذ يعاني حوالى 68% من السكان من زيادة الوزن، و33.7% يعانون من السمنة المفرطة، مبينا أن جهود الدولة ضمن رؤية 2030، تهدف إلى خفض انتشار المرض بنسبة 10% من خلال برامج الوقاية والتوعية والفحص المبكر، مثل ما حدث في 2023، عندما تم فحص أكثر من مليون شخص وتم اكتشاف 11 ألف حالة جديدة. مختتما أن هذه الجهود تركز أيضاً على تحسين نمط الحياة والحد من عوامل الخطر مثل النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني.