رسّخت المملكة ريادتها عربياً وإسلامياً ودولياً في استضافة القمم والمؤتمرات الدولية، واحتضنت قمماً عديدة جمعت قادة العالم وزعماءه، تناقش القضايا، وترسم حلولاً ناجعة للتحديات المشتركة، فمن القمم الإسلامية والعربية والعالمية إلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.وشهد عام 2024 -الذي لم تسدل آخر أيامه استضافة عدد من القمم والمؤتمرات في مختلف المجالات (السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية..)، جميعها رسّخت مكانة المملكة وثقلها في المجتمع إقليمياً ودولياً.فعلى الصعيد السياسي، انبثقت عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض لجنة وزارية عربية - إسلامية برئاسة المملكة، بلورت تحركاً دولياً لوقف الحرب على غزة، تمثل في إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، كما استضافت الرياض القمة العربية - الإسلامية غير العادية.وعلى الصعيد الاقتصادي، أُقيمت بالرياض، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، ومنتدى مستقبل العقار، والاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما استضافت فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران في نسخته الثالثة، وأقيمت في العاصمة النسخة الأولى من المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية «24 فنتك»، وأعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي.واستضافت المملكة، منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF)، وقبيل نهاية أكتوبر احتضنت الرياض القمة العالمية للبروبتك، ومؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، والنسخة الـ10 لملتقى (بيبان 24)وانعقد في الرياض معرض سيتي سكيب العالمي 2024، والنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، وفي المجال التقني عُقدت أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية، كما أقيمت أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي (ليب 24)، واستضافت الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والنسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.وفي المجال الصحي احتضنت أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي والمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، كما استضافت مكة المؤتمر الدولي: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية».عقدت في الرياض أعمال النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، واستضافت الرياض مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية، والاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين، كما احتضنت جدة الاجتماع الدولي الـ(38) للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI-International Coral Reef Initiative).وترسيخاً لالتزام المملكة بحماية الطبيعة تستضيف الرياض غداً النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» تحت شعار «بطبيعتنا نبادر».ويعدّ مؤتمر الرياض (COP16) أكبر اجتماع على الإطلاق للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق.وستطلق رئاسة المملكة العربية السعودية للمؤتمر مبادرة الرياض العالمية الرائدة لمكافحة الجفاف، وتعدّ الجهود الهادفة لتعزيز قدرات العالم على مواجهة الجفاف محوراً جوهرياً على جدول أعمال مؤتمر الأطراف (كوب 16) الرياض، إذ ستُعقد قمة «المياه الواحدة» رفيعة المستوى.