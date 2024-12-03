احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة باليوم العالمي للطفل، حيث دشن مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، الفعاليات التي نظمتها إدارة الطفولة المبكرة بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2024، تحت شعار «نصنع المستقبل»، بحضور قيادات التعليم، وعدد من أولياء الأمور، وأكاديميين وأطباء.

وافتتح مدير التعليم أركان المعرض المُصاحب الذي ضم أعمال مدارس الطفولة المبكرة المدعومة بالوسائل التعليمية، والمقرونة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين التعلّم والترفيه ثم بدأت فقرات الحفل الخطابي بالنشيد الوطني، الذي تولت تقديم فقراته الطفلة حور المغيدي، على مسرح إدارة التعليم، فآيات من الذكر الحكيم قرأها الطفل بتال الجعيد، تلته كلمة مدير التعليم، أكد خلالها أن القيادة تدعم التعليم بسخاء، لتواصل وزارة التعليم برامجها ومشاريعها التطويرية للاستثمار الأمثل في مرحلة الطفولة المبكرة، انطلاقاً من مبدأ أن التأسيس السليم في مرحلة رياض الأطفال يعزز من فرص تطوير القدرات والمهارات في جميع المراحل الدراسية، ثم انطلقت الجلسات الحوارية بجلسة قدمتها الدكتورة أريج الأنصاري والدكتورة إخلاص عبداللطيف من الكلية التطبيقية بسراة عبيدة بعنوان «أنماط شخصية الطفل» ثم نصائح وتوجيهات قدمتها الدكتورة بتول الخالدي من مستشفى سراة عبيدة العام، وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين والداعمين في إنجاح هذا الاحتفاء.