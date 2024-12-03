استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض مساء اليوم، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وقد أُجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد والرئيس الفرنسي لقاءً موسعاً وثنائياً.

ورحب ولي العهد بالرئيس الفرنسي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب اللقاء شهد ولي العهد ورئيس الجمهورية الفرنسية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ومن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

فيما حضر من الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، ووزيرة الثقافة والتراث رشيدة داتي، ووزير القوات المسلحة والمحاربين القدامى سبستيان لوكورنو، ووزيرة الانتقال البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر آنياس بانييه ـ روناشيه، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة أنطوان أرمان، وسفير فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف، ورئيس الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الجنرال فابيان ماندون، ومستشار دبلوماسي وشربا مجموعة العشرين / مجموعة السبع لرئيس الجمهورية إمانويل بون، ومدير بروتوكول الدولة والفعاليات الدبلوماسية فرديريك بييه، ومستشار خاص ثقافة لرئيس الجمهورية فيليب بيلافال، ورئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلا جان إيف لودريان، ومستشار للشؤون الاستراتيجية ونزع التسلح كزافييه شاتيل، ومستشارة أفريقيا الشمالية – الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن – كلير لوجاندر، ومساعد خاص لرئيس الجمهورية فرانسوا – أوليفييه كورمان.