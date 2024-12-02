كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران عن إحصائياتها لنوفمبر 2024 حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 1028بلاغاً إسعافياً بنجاح. وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، حالات مرضية، أزمات تنفسية، وحالات أخرى، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 904 حالات، في حين سجلت الحوادث المرورية 124 حالة إضافة الى نقل أربع حالات بالإسعاف الجوي.

كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 11 دورة طبية و13 محاضرة، استفاد منها 1588 متدرباً ومستفيداً.

وأكد مدير عام الفرع محمد بن علي العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق «أسعفني» الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، استدعاء فرقة إسعافية، إرسال نداء استغاثة، معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، إضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.

يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزاً إسعافياً تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.