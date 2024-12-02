انطلقت في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، اليوم، مناورات التمرين الجوي المختلط «طويق 4» بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور قادة الوحدات المشاركة بالتمرين.

وإلى جانب القوات الجوية الملكية السعودية، تشارك قوات ثماني دول بشكل فعلي في التمرين من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية اليونان، فيما ستشارك مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية بصفة مراقبين في التمرين الذي يستمر على مدى أسبوعين.

وأكّد مدير التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن عبدالله الخنفور أن التمرين الجوي المختلط «طويق 4» يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإسقاط التكتيكي، ورفع مستوى جاهزية الأطقم الجوية والفنية والمساندة وكفاءتها القتالية، وتأهيلها لتنفيذ المهمات المناطة بها في بيئة مختلطة في مجال الإسقاط والإنزال التكتيكي.

وبين أن التمرين سيشهد تنفيذ الوحدات المشاركة عمليات مشتركة وإسقاطاً جوياً تكتيكياً من ارتفاعات عالية ومنخفضة بمساندة العمليات الجوية القتالية، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى عقد محاضرات تشمل أبرز التقنيات في مجال الإسقاط التكتيكي ومراحل التخطيط وإدارة وقيادة وتقييم عمليات الإسقاط الجوي التكتيكي.

وكانت جميع القوات الجوية المشاركة في التمرين قد وصلت في وقت سابق هذا الأسبوع لقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط بجميع أطقمها الجوية والفنية والإدارية، لبدء مناورات التمرين.