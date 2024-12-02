استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في ديوان الوزارة بالرياض اليوم سفير اليابان المعيّن لدى المملكة السيد باسوناري مورينو.

وخلال الاستقبال رحّب بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهمات عمله الجديدة.

كما استقبل نائب وزير الخارجية في ديوان الوزارة بالرياض اليوم سفير جمهورية جنوب السودان لدى المملكة السيد جون صامويل بوقا، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.