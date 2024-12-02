استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض اليوم كبير الوزراء الوزير المنسق للأمن القومي السنغافوري تيو تشي هين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد.

كما حضره من الجانب السنغافوري سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيث، ونائب المدير العام لإدارة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية فرانسيس جو، ونائب سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة أيفن تشيا، وعدد من المسؤولين.