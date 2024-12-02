استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بالوزارة اليوم كبير الوزراء الوزير المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة تيو تشي هين، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.

كما حضره من الجانب السنغافوري سفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ونائب المدير العام لإدارة شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية فرانسيس جو، والمساعد الخاص للوزير الأول ميكائيل كليم الدين، ونائب السفير في سفارة سنغافورة أيفن تشيا، وسكرتير أول (سياسي) في سفارة سنغافورة نافين كومار، ومسؤول في إدارة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية إيمانويل لو.