افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز مبنى مجلس المنطقة الجديد، بحضور وكيل الإمارة عبدالمحسن بن نايف بن حميد.

وخلال جولته على مبنى مجلس المنطقة، الذي أُنشئ على مساحة 2.5 ألف متر مربع، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على مكونات المشروع الذي جرى تصميمه وتنفيذه بهوية عصرية تحاكي الهوية البصرية لمرافق ومباني إمارة المنطقة.

وشاهد أمير منطقة المدينة المنورة أبرز مرافق المبنى الجديد الذي يقع في نطاق حرم إمارة المنطقة، حيث زار مقر المتحف الذي يوثق تاريخ المنطقة وقاعات الاجتماعات متعددة الاستخدامات، إضافة إلى المكاتب الإدارية للأمانة العامة لمجلس المنطقة، ووكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية، وجائزة المدينة المنورة، إضافة إلى مركز التنمية الاقتصادية، ومركز دعم القطاع غير الربحي، ومركز دعم الجمعيات بالمنطقة.

من جهة أخرى، دشّن الأمير سلمان بن سلطان مشروع تطوير مراكز الإمارة الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في 32 مركزًا تابعًا للإمارة، إلى جانب إطلاق مشروع تطوير مبنى محافظة العيص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها. ويُعد مشروع تطوير مراكز الإمارة خطوة نوعية لتحسين بيئة العمل عبر تبني معايير حديثة مدعمة بالبنية التحتية التقنية المتطورة، ما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين، فيما يهدف مشروع تطوير مبنى محافظة العيص إلى تحديث المبنى الإداري ليواكب التطورات الحديثة وتجهيز المكاتب الإدارية بأحدث التقنيات، وإضافة مرافق خدمية تلبي احتياجات الموظفين والمستفيدين.