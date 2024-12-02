أُقيمت في مدينة أبها ندوة علمية بعنوان «طب الأسنان الرياضي: الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل للرياضيين»، شملت عددا من المحاضرات والأوراق العلمية وورش العمل، بمشاركة نخبة من أطباء الأسنان والمتخصصين من وزارة الصحة، وكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد. وأشار ممثل الجمعية بمنطقة عسير الدكتور سعيد بن عارم إلى أن الندوة استعرضت دور طب الأسنان في الوقاية من إصابات الوجه والفكين لدى الرياضيين، إضافة إلى استراتيجيات التعامل مع الحالات الطارئة وعلاجها وتقديم عدد من الأوراق والأبحاث العلمية التي تناولت أبرز التطورات الطبية الحديثة الخاصة بعلاج إصابات الرياضيين في الوجه والفكين. وقد شهدت الفعالية حضورا لافتا من أطباء الأسنان والمتخصصين وطلاب التخصص، الذين أكدوا أهمية مثل هذه الفعاليات العلمية في تعزز فرصة التعليم المستمر، ورفع مستوى الوعي بالتطورات الحديثة في مجال طب الأسنان.