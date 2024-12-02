في إنجاز طبي هو الأول من نوعه ضمن التجمع الصحي بعسير، قاد استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم وجراحة الأورام وجراحة المناظير الدقيقة والجراحة بالروبوت الدكتور عبدالمجيد الألمعي، فريقاً طبياً متخصصاً لإجراء أول عملية استئصال جذري لورم سرطاني بالمثانة في مستشفى عسير المركزي، إذ كان المريض يعاني من نزيف شديد في البول وانسداد بالكلية اليسرى نتيجة الورم، وخضع لعملية جراحية معقدة استغرقت 8 ساعات متواصلة. وشملت العملية استئصالاً جذرياً للمثانة والبروستات والغدد اللمفاوية، إضافة إلى جزء من الحالبين. ولإعادة تأهيل الجهاز البولي، تمّت زراعة الحالبين باستخدام جزء من الأمعاء في إجراء طبي دقيق تم بعناية فائقة. ويتمتع المريض الآن بصحة جيدة بعد العملية، مما يعكس المستوى المتقدم للخدمات الصحية التي يقدمها التجمع الصحي بعسير، والدعم المستمر للتخصصات الدقيقة مثل علاج الأورام، وهذا الإنجاز الطبي يعزز من مكانة التجمع الصحي بعسير؛ ليكون وجهة متقدمة للرعاية الصحية، ويؤكد التزامه برفع جودة الحياة للمجتمع المحلي عبر تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.