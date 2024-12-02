نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية، 1016 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال أكتوبر الماضي، ووجّهت 1417 إنذاراً للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح محمد الجراح، أن الجولات الرقابية شملت 299 في منطقة الرياض، و294 في المنطقة الشرقية، و133 في منطقة مكة المكرمة، و70 في منطقة المدينة المنورة، و61 في منطقة القصيم، و59 في منطقة عسير، و22 في منطقة جازان، و19 في منطقة الجوف، و18 جولة في منطقة الحدود الشمالية، و17 في منطقة الباحة، و10 زيارات في مواقع منطقة نجران، و8 زيارات في المواقع التعدينية في منطقة حائل، و6 زيارات في منطقة تبوك.