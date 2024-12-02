بلغ عدد الخدمات المقدمة عبر تطبيق «ناجز» للخدمات العدلية أكثر من 100 خدمة تشمل جميع القطاعات العدلية.وتهدف وزارة العدل، من خلال التوسع في خدمات تطبيق «ناجز» إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد عليهم.فيما تشمل قائمة خدمات تطبيق ناجز: القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والخدمات المساندة، في رحلة رقمية ميسرة تغني عن زيارة المقار العدلية.