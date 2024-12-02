أكد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن تعزيز العمل الخليجي المشترك يعد ضمانة أساسية لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأشار الشيخ منصور بن زايد، في كلمته، إلى أهمية البناء والتقدم الذي شهدته مسيرة العمل الخليجي وما حققته من إنجازات مهمة خلال العقود الماضية والانطلاق منها إلى مزيد من التكامل لمصلحة شعوب دول الخليج.مؤكدا، أن دولة الإمارات ستظل داعما أساسيا لمسيرة التكامل بين دولنا وشعوبنا، انطلاقا من إيمانها الراسخ بالروابط الأخوية المتينة التي تجمعنا وما يتوفر من إمكانات للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.وفي ختام كلمته، رحب بإخوانه قادة المجلس في بلدهم دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور «الدورة الـ46» القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في العاصمة أبوظبي.