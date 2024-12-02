أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن مواصلة تعزيز جميع أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، له أهمية نحو آفاقٍ أوسع من التكامل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق التطلعات المنشودة نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.مشيراً، إلى أهمية البناء على ما تَحقق لدول المجلس وأبنائه منذ انطلاق مسيرته بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبرز دوره في مساندة القضايا العربية والإسلامية العادلة وتعزيز مسارات التنمية وترسيخ دعائم الأمن والسلام في المنطقة. وحث ولي عهد البحرين، بأهمية تكثيف الجهود من خلال إطار ما يجمع دول الخليج العربية من روابط أخوية وعلاقات تاريخية وطيدة تسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك على مختلف المستويات وفق رؤى قادة دول المجلس ويصب في حصد المزيد من الإنجازات للمضي قُدماً نحو مستويات أكثر شمولية، معرباً عن تطلعه بأن تكون مخرجات قمة الكويت خطوة دافعة نحو التكامل الوثيق في مسيرة مجلس التعاون الخليجي.