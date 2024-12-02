وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، برنامجا مشتركا مع البنك الإسلامي للتنمية لاستئصال مرض شلل الأطفال في أفغانستان.وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك بمقر المركز في الرياض.وسيجري بموجب الاتفاقية تمويل حكومة أفغانستان من خلال البنك الإسلامي للتنمية للقضاء على مرض شلل الأطفال، إذ سيساهم مركز الملك سلمان للإغاثة بمليون دولار سنويا على مدار ثلاث سنوات، كما ستساهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس بـ15 مليون دولار.وتهدف الاتفاقية الإسهام في الجهود الدولية لمكافحة مرض شلل الأطفال في العالم بشكل نهائي، والحد من تبعاته البليغة على الأفراد والمجتمعات والتوعية بما يسببه من آثار صحية خطيرة على فئة الأطفال.