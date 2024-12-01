انطلق في مملكة البحرين اليوم، التمرين البحري الثنائي المختلط «جسر 25»، بمشاركة ‫القوات البحرية‬ الملكية السعودية ممثلة في الأسطول الشرقي وسلاح البحرية الملكي البحريني، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين.

وأوضح مدير التمرين العقيد البحري الركن عبدالعزيز بن عبدالله العبدالقادر أن تمرين «جسر 25» يهدف إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية وتنفيذ العمليات المشتركة، إضافة إلى تطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية، والقيادة والسيطرة، ورفع كفاءة تطبيق إجراءات الاتصالات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن هذا التمرين يأتي امتداداً لسلسلة تمارين «جسر» الذي يُنفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون الأمني، وتأمين المياه الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك.